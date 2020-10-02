台網紅投訴繞路兼態度差　的士司機遭停職3天

台灣網紅姚采辰近日在Facebook發文投訴，指她早前乘搭的士前往台北市工作期間，的士司機不但不依約定路線還繞路，且大聲辱罵她，事後把她載到派出所，甚至致電公司誣指她想搭免費車。姚事後向的士所屬的台灣大車隊投訴，對方雖代司機口頭道歉，卻無書面道歉也無補償。台灣大車隊事後回應，承認司機態度不佳，但路線不算繞路，涉事司機事後已被停職3天處分。

姚采辰長相亮眼、身材惹火，在網絡上一直坐擁高人氣，一舉一動都受網民關注。她上周六（27日）在Fb發文稱，當天因要外出工作，於是叫了的士前往台北市，甫上車便交代司機要走台北市環東大道，但司機隨後走上國道三號，她便好聲好氣對司機︰「你走錯了，這不是我們約定的路線。」未料對方「見笑轉生氣」，兩人隨即爭執，司機其後更以姚沒戴口罩為由，要求她下車。司機隨後把姚載到台北市內湖分局某派出所，要求警察評理。

該司機隨即致電台灣大車隊回報，聲稱︰「她（姚采辰）是奧客，想坐免費的。」過程卻被姚聽到，於是姚致電客服申訴，事件導致姚的工作延誤。事後，姚更在貼文上埋怨︰「這個世道是人善被人欺，要網友學會保護自己」。

對此，台灣大車隊事後回應稱，經清查車輛路線後，認為該司機當時不算繞路，但坦承態度不佳，因此該公司予以停職3天處分；如及後查證發現情節嚴重，將延長停職處分，並要求司機接受教育訓練，該公司也將傳訊聯繫姚女再度致歉。