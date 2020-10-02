新冠肺炎：內地多10宗輸入確診　超市冷藏庫地板驗出病毒

國家衞健委周五（10月2日）公布過去一日新增10宗新冠肺炎確診病例，均為境外輸入。廣西防城港港口區周三（9月30日）在一間超市冷藏庫的地板環境樣本中檢測出新冠病毒。當地部門隨即對超市140名工作人員進行病毒核酸檢測，結果全部無感染。

內地過去一日新增的境外輸入病例，四川通報3宗，福建和廣東各2宗，上海、重慶和陝西各1宗。全國至今累計85,424人確診，當中4634人病亡。全國周四（10月1日）新增無症狀感染者33人，均為境外輸入；尚在醫學觀察的無症狀感染者377人，其中375人為境外輸入。

據廣西防城港市港口區新冠肺炎疫情防控工作指揮部周四發布通告指，港口區市場監管局、疾控中心周三對新大新超市（港口汽車站店）進行常規監測，並在超市冷藏庫的地板環境樣本檢測出新冠病毒。相關部門陏即對涉及產品進行封存，對該產品進貨、庫存、銷售情況開展溯源調查，並擴大對超市環境和產品的核酸檢測。為消除潛在疫情風險，港口區疫情防控指揮部亦在漁洲坪街道桃花灣社區為市民提供免費新冠肺炎檢測。