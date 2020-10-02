英政府報告指華為產品存重大缺陷　恐威脅國安

英國政府機構周四（1日）發表年度報告，指中國科企華為用於英國電訊的設備，去年發現全國性的重大缺陷，雖然相信並非因中國政府干預而導致，但華為未能改善相關問題，可能為英國國家安全帶給長遠風險。

華為網絡安全評估中心（HCSEC）監督委員會的報告指出，在華為的固網寬頻產品中發現，因為代碼質素差和運行系統舊引起用戶面臨的重大漏洞，英國營運商需要採取特別行動減低風險。華為修復問題後未發現漏洞被黑客利用，但修復工作卻引起新的問題，反映工程上的缺陷依然存在。

報告指，雖然相信華為產品存在漏洞並非中國政府干預的結果，但若任何國家的黑客知道這些漏洞，恐利用來影響當地的網絡運作，為英國帶來嚴重的風險。報告亦指出，英國政府去年質疑華為設備和軟件出現嚴重的安全問題，雖然華為前年已提出涉款15億英鎊（約150億港元）的5年改善計劃，但未知該公司能否如期改善。

華為發言人回應該報告時表示，該公司是唯一一間受到如此嚴苛安全監管的供應商，促英國當局以相同標準評估所有供應商，以提升安全標準。發言人又稱，該公司將繼續投放大量資金改善產品，強調在改善軟件工程上已取得進展。