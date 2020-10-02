北約前秘書長批大陸外交咄咄逼人　促歐盟加強對台關係

北大西洋公約組織前秘書長拉斯穆森在歐盟高峰會前夕指出，中國大陸的外交政策咄咄逼人，呼籲歐盟國家用加強對台關係的方式來反擊。另美國有研究所發文稱，台灣已成為太平洋時代的「心臟地帶」，若北京突破第一島鏈，西太平洋地區的一切都將出現變化，呼籲要武裝台灣。

拉斯穆森周三（9月30日）在德國媒體撰文表示，大陸近日動作頻頻，從威脅捷克參院議長訪台將「付出深重代價」後，到逮捕前香港眾志秘書長黃之鋒等，顯示北京當局已不在乎外界批評。他指出，大陸對外頻頻展現的攻擊性讓歐盟國家領導人剩下兩種選擇，要不接受大陸掏空香港法治和欺凌台灣，要不與台灣展開建設性的合作。

拉斯穆森建議歐盟可用3種具體措施支持台灣，包括重新啟動與台灣的雙邊投資協定；在即將舉行的世衞大會支持台灣以觀察員身份出席；與台灣及印太地區民主國家組織非正式結盟。

另外，美國列克星敦研究所（Lexington Institute）總裁湯普森在美國財經雜誌發文稱，台灣在軍事、經濟層面均舉足輕重，一旦台灣落入北京控制，西太平洋的戰略平衡將不可挽回地改變，也將終結美國在該地區的軍事優勢，故美國應對台出售戰機、導彈防禦系統等，增加台灣的威懾力。