黑老大出獄手下燒炮仗迎接　4年後涉販毒判死緩

湖北洪湖市黑老大陳軍等16人涉黑組織成員，因涉販賣毒品、非法持有槍枝等罪，案件近日一審宣判，陳男被判死刑、緩刑2年，其餘被告判囚3年至無期徒刑。陳軍曾多次犯罪入獄，4年前出獄時，其手下曾在看守所門外燒炮仗替其慶祝，陳男更揚言「要在洪湖新堤街上重新洗牌」。

據指，陳男在洪湖市混迹多年，是當地聲名狼藉的涉毒黑老大。1995至2015年間，他先後因犯流氓、盜竊罪、尋釁滋事等罪多次被判刑。他於2016年出獄後不思悔改，常與劉某、朱某、肖某、張某某、甘某等人聚集吸毒，並從事非法勾當。2018年，陳男利用GPS定位搜尋多年前曾結怨的周某行蹤，然後找來多人將周男斬至重傷。當地警方介入調查後，發現以陳男為首的涉黑組織不但涉及多宗斬人案，還多次販賣毒品，長期利用恐嚇等手段打壓其他組織等。

檢方去年將案件製成20萬字、共400多頁文件，向洪湖市人民法院提出起訴。檢方調查發現，陳男的組織截至2018年共販賣約3.8公斤麻古（又稱麻果）和1.2公斤冰毒，獲利逾300萬元人民幣（約347萬港元），收入全部供組織成員吸毒用。該組織另涉及1宗故意傷害和3宗尋釁滋事案，共造成3人受傷，其中1人重傷。

根據法院上周四（9月24日）公開案件一審宣判文件，該組織16名成員被控組織、領導、參加黑社會性質組織、販賣毒品等罪名，各人當庭表示認罪悔罪，未提出上訴。