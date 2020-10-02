景區冰雕館起火釀13死　出事前3日曾接受消防檢查

山西太原市旅遊勝地台駘山景區的冰燈雪雕館，周四（10月1日）發生大火，造成13死15傷。內地傳媒發現，景區在事發前3天曾接受消防檢查，疑存在火災隱患被責令整改。惟景區開發營運商周五（10月2日）稱，景區此前在消防檢查中「做得很好」。

報道指，太原市公安消防支隊周一（9月28日）曾到台駘山等場所進行消防安全督導檢查，主要針對單位是否履行消防安全責任，員工是否會使用滅火器，建築消防設施、消火栓、應急照明燈和疏散指示標誌等方面檢查。消防表示，部分場所仍有火災隱患，已責令有關單位整改消除風險。

景區開發營運商、台駘山滑世界農林生態遊樂園有限公司的工作人員指，事發前景區一切營運正常，安全檢查工作一向「做得很好」；至於消防隱患排查的頻率和內容，他則未有回應。

有目擊者透露，當日有大批遊客在冰燈雪雕館拍照留念，因她沒有租用棉襖及館內溫度太低，所以未有逗留迅速離開。她離開時未有發現異常，直至到景區內的小吃街才見到冰雕館冒出濃煙。另有景區工作人員透露，起火位置在冰雕室，其他設備未受影響，但景區目前已關閉。

另公開資料顯示，該公司去年4月24日，因在小山溝村非法佔用林地和集體土地，被太原市規劃和自然資源局要求在15日內，拆除非法佔用的28.87畝林地上新建的建築物和其他設施，恢復土地原狀，並將非法佔用的集體土地歸還給小山溝村委會，被行政處罰合共34.64萬元人民幣（約40萬港元）。

山西省政府已決定在全省範圍內立即開展重點行業領域安全生產專項檢查，並成立事故調查組。目前，事故善後工作已經開展，太原市相關醫院成立救治專家組，積極救治傷者。