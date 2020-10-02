台駘山冰雕館全面關閉 景區負責人被拘

山西太原市旅遊勝地台駘山景區的冰燈雪雕館，周四（10月1日）發生大火，釀成13死15傷。目前，太原市迎澤區政府已責令景區實施全面關閉，並將景區負責人移送公安機關調查。國務院安委辦、應急管理部已組織14個工作組，對旅遊景區的高風險旅遊項目、遊樂設施進行安全檢查。

據山西省政府新聞辦周五（2日）通報，台駘山景區位於太原市迎澤區小山岩村，火災發生後，當地消防派出30輛消防車到場灌救，目前搜救工作已經結束，警方正調查事故起因。

從現場圖片可見，冰燈雪雕館中部被火燒毀，頂棚部分被濃煙熏黑，其中入口處的「四季冰燈雪雕」招牌更燒至變形，只剩下鋼架結構。

內媒報道，發生火災的冰燈雪雕館佔地面積約2400平方米，位於景區偏北方向，呈漏斗形，參觀時遊客只能單向通過。並且越往裏面走，通道就變得越狹窄，令遊客逃生變得更困難，造成大量旅客在火災中喪生。

迎澤區政府亦表示，將會組織協調醫療資源，救治火災傷者，並會對遇難人士家屬提供一切可行協助。

國務院安委會辦公室、應急管理部召開安全防範工作緊急視訊會議，決定開展旅遊場所安全風險隱患排查整治。