熊抱電視女主持而揚名　市人大前副主任受賄囚7年

曾因熊抱電視女主持人而名噪一時的陝西省延安市人大常委會前副主任祁玉江，去年主動向省紀委監委就個人違紀違法行為投案。據中國裁判文書網公布相關判決書顯示，案件今年9月一審宣判，祁因犯受賄罪判刑7年。

根據網上周日（9月27日）公布的判決書顯示，由商洛市人民檢察院指控祁玉江犯受賄罪的案件，9月1日於商洛市中級人民法院公開審理並宣判。經法院審理查明，被告祁玉江被控自1997年至2019年，利用職務及本人職權或地位形成的便利條件，在工程項目承攬、職務晉升、工作安排調動等方面為67人謀取利益，索取、收受他人所送現金、金條購物卡等，折合2100萬元人民幣（約2400萬港元），以及銀元40枚、銀元寶2個。

法院因祁玉江主動投案，如實供述全部犯罪事實，在審判階段自願簽署了認罪認罰具結書，並在到案後繳回全部贓款贓物，遂作出上述判決。

據了解，62歲的祁玉江長期在延安地區工作，曾先後在畜牧局、農委、農發辦等處任職；1997年調到延安市寶塔區工作，歷任區委常委、副區長、區委副書記、區長等職。2006年，祁以延安市寶塔區區長身份轉任志丹縣委書記，5年後返回寶塔區出任區委書記。2012年祁獲任延安市人大常委會副主任，躋身副廳級幹部，直至2018年3月退休。

2010年12月，陝西延安志丹縣舉行了一場小型文藝演出，某電視女主持人管彤擔任現場主持，遭時任志丹縣委書記的祁玉江當場熊抱。據指祁讚管「俊、白、美」，又追問對方「我是不是男人」。有關畫面曝光後引發爭議，志丹縣官方則回應稱，祁擁抱女主持人體現的是「陝西人民的熱情」。