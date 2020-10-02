民進黨立委提修訂法案　舉五星紅旗最高罰5萬新台幣

台海局勢近日持續緊張，民進黨立委王定宇，日前提案修訂台灣的國家安全法，增訂台民眾不得為大陸、香港、澳門及境外敵對勢力進行有政治目的的宣傳，違者將處以1萬元至10萬元（新台幣，下同，約2700至2.7萬港元）罰款；若在公共場所展示五星紅旗，可被處以1萬元至5萬元（約2700至1.36萬港元）罰款。

王定宇接受台媒訪問指，過去「愛國同心會」等親大陸組織，經常在台北的西門町、信義區揮舞五星紅旗。王指出因為台灣的青天白日紅旗亦不可在大陸使用，故此台灣應有法律明文禁止民眾以五星紅旗作政治用途。

王在草案中增訂，民眾不得為台灣境外勢力或其派遣的人進行違反國家認同、配合其統戰工作和設有政治目的的宣傳行為，違者將會被罰款，相關宣傳物品亦會被沒收。在進行上述宣傳行為時，在公共場所升降、懸掛、展示、揮舞境外勢力或其黨、政、軍代表旗幟、標誌者，亦屬違法。

王定宇強調，大陸至今仍未放棄以武力統治台灣，更利用台灣民主自由制度，利誘部分團體及民眾，配合其對台統戰工作，以消滅台灣現時的政治體制，行為已超越言論自由的界線。因此台灣在法制上應建立民主憲政的防衞機制。據悉，此法案已獲得民進黨及台灣基進黨30多名立委聯署。