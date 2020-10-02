離島免稅銷售額達86億人民幣　同比增長兩倍

海南海口海關周四（10月1日）發布數據，截至周三（9月30日），海南離島免稅新政已實施3個月，海口海關共監管離島免稅購物金額86.1億元人民幣（約100億港元），同比增長227.5%，其中化妝品銷售額居首位。

海口海關上月起展開為期3個月的離島免稅監管能力專項提升行動，加強閉路電視監控和店面巡查力度，在主要離島通道實施全程跟隨式監管，設立便衣巡察暗訪，及時查處非法「回流」、「套代購」等行為；強化機場、碼頭、車站等駐場單位人員管理，防止利用工作便利為他人攜帶免稅品出隔離區。

海口海關又加強打擊離島免稅「套代購」行為，在上月10日至15日聯合海口市公安局，展開第5輪離島免稅「套代購」走私專項打擊行動，在海口、三亞、深圳、長沙、郴州等地收網，共搗破6個走私集團，拘捕35人，採取刑事強制措施10人，立案6宗。

海口海關集合離島免稅歷史銷售數據、消費者信息、促銷節點銷售情況等大數據，建立離島免稅高風險購物旅客數據模型和「套代購」人員數據庫，督導企業對高風險旅客實施警示或限制購物措施。