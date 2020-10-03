新冠肺炎：衞健委公布防治法　設吹哨人獎勵機制

國家衞健委周五（2日）公布了《中國傳染病防治法（修訂草案徵求意見稿）》（下稱防治法），其中在法定傳染病的基礎上增加「具備傳染病流行特徵的不明原因聚集性疾病」進一步完善報告、管控方面的針對性措施；同時增加了視為「李文亮條款」的吹哨人獎勵機制；另又將建設方艙醫院等成功做法，上升為法律規定。

防治法要求疾病預防控制機構，要設立、指定專門的部門、人員，負責傳染病疫情信息管理。有關部門要主動收集、分析、調查、核實有關傳染病的訊息；對不明原因聚集性疾病及其他傳染病暴發、流行，要在2小時內完成疫情信息核實，並向向當地衞生健康主管部門的報告。

防治法又指，國家要對發現並報告具備傳染病流行特徵的不明原因聚集性疾病、新發傳染病疫情的單位和個人（陸稱吹哨人），按有關規定予以獎勵，同時有關報告若被確認並為傳染病疫情，亦不予追究相關報告人或單位的責任。

另外，對新的傳染病、具有傳染病流行特徵的不明原因聚集性疾病，即使在病原體、傳染力、致病力等情況尚不明確，縣級以上政府可據研判，預先採取甲類（最高級別）傳染病預防、控制措施，同時立即上報上級政府。

此外，防治法又將建設方艙醫院等做法上升為法律規定；明確傳染病救治相關費用支付承擔規則，對現場處理疫情的醫護人員、工作人員，給予津貼；同時又加強相關違法行為的處罰力度，對不配合實施傳染病防控措施的個人和單位，加以拘留並罰款。