法院宣判一宗涉黑案　39人獲刑

廣東廣州市中級人民法院周三（9月30日）一審公開宣判一宗涉黑案，其中黑社會頭目李永棚被判處有期徒刑25年、沒收個人財產113萬元（人民幣，下同，約130萬港元）；被告李錦昌獲刑24年，沒收個人財產400萬元（約461萬港元）；其餘37人分別被判處有期徒刑3年3個月至20年不等。

經法院經審理查明，有關黑社會集團2005年開始，便在廣州市白雲區人和鎮漢塘村的村委選舉過中，利用宗族勢力，通過賄選、排除異己，把持基層政權，操縱破壞基層換屆選舉。2015年在獲悉廣州新白雲國際機場的第二高速公路會經過漢塘村後，密謀搶建房屋，以詐騙國家徵地拆遷補償款8400多萬元（約9692萬港元）。

該集團頭目李永棚、李錦昌等人，在2018年宣稱政府要拆除村民違建房屋，煽動、組織上百名村民在村委門口非法聚集，阻斷交通，打傷到場的警務人員。

另外，還集團還在當地進行挪用資金、非法採礦、尋釁滋事、故意傷害、故意毀壞財物、敲詐勒索、行賄等違法犯罪活動。法院審理認定李錦昌、李永棚所領導的組織，為黑社會性質組織，而李錦昌、李永棚2人需對該組織所犯的全部罪行承擔刑事責任，逐作上述判決。