台補習班老師猥褻13歲男學生　判賠15萬新台幣

台北市一名林姓補習班老師，因猥褻班上13歲男學生，而遭男生家長索賠50萬元（新台幣，下同，約13.6萬港元）。台北地方法院審理後，認定林男對男學生有強制猥褻行為，但因林男在案發後自殺未遂，成為植物人昏迷至今。法院判林男及補習班徐姓負責人賠償15萬元（約4萬港元）。

受害男學生指出，林男在2018年暑假至2019年1月間，在補習班的樓梯間、地下室及教室等地點，親吻他的耳垂及臉部，並用手撫摸其身體。有時更會從背後突然熊抱，隔著褲子用手撥弄其下體。林男甚至強行將手伸進男生褲內，試圖觸碰其生殖器。

男學生指出，他曾以各種方式拒絕林男的侵犯，並試圖逃離現場。但林男以身形、力氣優勢及師長的權威繼續猥褻，更出言恐嚇男生，要求他停止反抗。男生畏懼父親會到補習班理論而將事情鬧大，令其遭人非議，故不敢向他人求助。直至得知有同學向老師揭發，才向老師求助。

男學生父母認為，兒子在事發後常因噩夢而驚醒，且對男性師長出現畏懼情緒，故要求林男及補習班徐姓負責人賠償。法院認為，徐作為僱主，未盡管理監督之責，需負連帶責任，與林男一同向男生賠償。