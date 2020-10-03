新冠肺炎：入秋恐再爆疫情　台灣購超出需求量疫苗

新冠肺炎疫情持續至今，疫苗採購問題引來關注。許多國家或地區都購買比需求更多的疫苗數量，稱為「超買」；台灣的衞福部長陳時中周六（3日）出席活動時表示，台灣也會超買，但需確認疫苗安全，才會安排民眾接種。另有台灣醫生擔憂天氣轉冷，醫院內恐爆發逾10人集體感染的情況。

陳時中表示，在周五（2日）出席的疫苗專家會議上，大家討論的方向均是分析哪一款疫苗比較有效、哪一款疫苗比較早研發成功。他強調，台灣買疫苗仍需多方投資整備，未定因素較多，需掌握更多情報，才能選擇適當的數量。

台灣感染症醫學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民表示，入秋後天氣轉冷，擔憂疫情再度爆發；而台民眾近日經常到景點遊玩，防疫心態放鬆，早就沒有社交安全距離，擔憂醫院內會出現聚集性感染的情況。

黃立民指出，台灣經常出現輸出確診病例，若其他國家或地區測試無誤，代表台灣內一定有病毒，只是病毒傳播速度不快。他認為，病毒在氣溫攝氏4度至20度間最為活躍，當天氣一冷或民眾稍有鬆懈，疫情將難以控制，「現在就看哪家醫院比較不幸，成為台灣第一間爆出院內感染」。