台外籍勞工疑宰狗烤肉　警方採樣調查

每逢中秋佳節，台灣民眾均會烤肉慶祝。台中市有市民周六（3日）向傳媒透露，沙鹿區一處砂石場，有外籍勞工疑私自宰殺豬隻跟流浪狗烤肉，並在現場聽聞狗隻哀嚎，隨即向動保團體舉報。市動保處與警方其後到場，現場僅發現烤豬、熟肉及部分生肉殘渣，目前已採集送驗調查。

爆料市民表示，當日上午10時許，在上述處砂石場發現外籍勞工持菜刀追逐流浪狗隻，其後發現他們準備烤肉，更見到2名工人宰殺1豬隻，疑似準備製作烤豬大餐。惟他事後在現場聽見狗隻哀嚎，研判有流浪狗遇害，並通報動保團體。

台中市動保處獲報後，派員會同警方到場，惟現場僅發現熟肉及部分生肉殘渣，目視無法辨別物種，已採集剩餘肉品鑑定DNA。現場的烤肉民眾則否認私宰，表示豬隻是自行飼養，並交由市場攤販代宰。

動保處處長林儒良表示，擅自於屠宰場外，屠宰家畜家禽屬違反畜牧法，按規定可罰款最高50萬（新台幣，下同，約13.5萬港元）；另依動物保護法規定，若宰殺犬隻可處2年以下有期徒刑或拘役，並罰款最高200萬元（約54.1萬港元）。