內地長假首兩日　市內查獲112宗酒駕

內地自周四（1日）迎來長假，不少民眾會選擇自駕出行。上海市公安局交警總隊指出，在周四及周五（2日）期間，全市共查獲112宗酒駕。其中，有36宗屬醉酒駕駛，涉事司機已被懲處。警方又公布，在今年首9個月，全市共查處酒駕12,188宗，當中醉酒駕駛有4207宗，與去年同期相比下降4%。

交警總隊在通報中提出一些典型酒駕案例，包括奉賢公安局在大同路設路障檢查時，一輛來自廣東的私家車見到警員後，突然停下。車上一名方姓男子隨後下車逃跑，警員見狀立即將其制服。方堅稱自己並非司機，並供出其車上的表弟，後者對質後承認開車。經呼氣酒精測試後，證實屬於醉駕，警方於是將其拘捕。

警方又指出，在周四晚上11時許，寶山公安局警員發現，一輛來自四川的私家車逆向行駛，形迹可疑，遂將其截停。經呼氣式酒精測試後，司機涉嫌醉酒駕駛被捕。

警方強調任何人違反道路交通安全法相關規定，如酒駕、醉駕等，均需承擔法律責任。當中，醉酒駕駛者將會被吊銷駕駛執照；5年內不得重新取得駕駛證；警方亦會依法向其追究刑事責任。