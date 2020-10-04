擬簽中梵協議　梵蒂岡國務院長重申無關政治外交

中梵就擬簽訂主教任命協議引來各界關注，梵蒂岡國務卿帕羅林上周六（3日）出席在意大利米蘭舉辦的「宗座外方傳教會」時表示，教廷希望與中國續簽主教任命協議，是出於牧靈福傳考量，「協議內容絕對不涉及任何政治或外交目的」，對該協議態度審慎樂觀。

帕羅林表示，近代歷任教宗都在尋求與中國對話，不是從教宗方濟各才開始，該協議草案在前教宗任內已批准，只是到教宗方濟各任期內才有機會與中國正式簽署。惟帕羅林認為，教廷對中梵協議的看法是，目前客觀環境非常困難，但希望該協議能幫助中國天主教徒獲得正常信仰生活，符合本地化精神。

針對美梵關係方面，帕羅林坦言，面對國際政治議題，各國立場有時很難完全一致，但他不認為教廷與美國之間有衝突，只是站在不同的立場看問題。美國國務卿蓬佩奧曾表示中國迫害人權與缺乏宗教自由，帕羅林指出，教廷亦關注此方面，但目前不能操之過急，應該以對話解決。

帕羅林直言，教廷簽署協議的原因是，教會盼為人類社會整體發展做出貢獻，亦為了鞏固國際和平，「協議放眼的是未來不是當下」。