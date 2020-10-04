蘭州集體感染布病　患者不滿最高只獲逾5萬人民幣賠償

甘肅蘭州去年底爆出主要經由牛羊傳染的布魯氏菌病（又稱布病），造成至少3245人確診，涉事公司近日向受感染民眾發布賠償方案，按患者不同受感染情況，可獲得逾3000元至5萬元（人民幣，下同，約3462至5.8萬港元）的賠償金。惟有大批民眾不接受該方案，擔憂有後遺症，希望對方負責患者終身免費跟蹤治療。

蘭州市城關區鹽場路街道多名曾感染布病的民眾表示，已收到上述賠償方案的通知書。居民顧雅（化名）表示，於去年11月出現紅疹、腰痛等症狀，她初時未有理會，只是自行服藥，及後才得悉感染布病。

蘭州市委宣傳部一名工作人員表示，正陸續向曾受感染患者發放賠償方案通知書。方案內顯示，涉事公司為中牧蘭州生物藥廠，前期暫定支付500萬元（約577萬港元）賠償，交由城關區政府監督使用。賠償標準包括誤工費、醫療費、精神賠償或死亡賠償金等方面，其中因布病導致患者殘疾、死亡或其他嚴重後果時，可獲最高賠償。

若民眾接受賠償金額，將簽署協議和解，事件所引起的糾紛都將終結，賠償金即可在7日內到帳。有大批民眾表示，已收到相關通知書，但不同意協議書中內容，不會簽名。顧雅擔憂該賠償金難以負擔日後出現的後遺症，希望有終身免費治療，「就這點錢，要是身體因此再出現狀況可怎麼辦」。

事件源於2019年7月24日至8月20日，中牧蘭州生物藥廠在獸用布魯氏菌疫苗生產過程中使用過期消毒劑，致使生產發酵罐廢氣排放滅菌不徹底，攜帶含菌發酵液的廢氣形成含菌氣溶膠，周邊地區人體吸入或粘膜接觸產生抗體陽性，造成蘭州獸研所發生布魯氏菌抗體感染事件。