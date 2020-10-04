貧困縣小局長兒子上大學　585官民送逾30萬人民幣禮金

雲南省臨滄市鳳慶縣一名農業農村局前局長去年被揭兒子考入大學，有585名官員、公司老闆等人向其送利是、禮金，共收受超過30萬元（人民幣，下同，約35萬港元），其後被撤職。該縣去年仍是貧困縣，市紀委監委負責人近日公布事件，認為此事反映官僚主義、形式主義，折射官員不敢抗爭，盲目從眾的普遍現狀。

涉事縣官是雲南省臨滄市鳳慶縣農業農村局前黨組書記、局長楊語發，涉違紀違法，被罰留黨察看一年、政務撤職處分，降為4級主任科員，沒收違紀違法所得。市政府近日召開會議重提此事，辦案人員介紹稱，楊男從政經驗豐富，曾擔任鄉長、鄉黨委書記、鎮黨委書記、縣住建局、縣農業農村局等職位，認識他的人很多。

楊男涉貪帳本中，包含11名處級領導幹部、125名科級幹部、農業農村局77名職工和34名商人、老闆等。不少官員向楊男送500至5000元（約577至5769港元）利是，有商人送3.8萬元（約4.4萬港元）現金。

曾與楊男共事的官員表示，雖然知道不符合政府規定，但擔心被人說閒話，「這是領導間的慣例，去他家祝賀給利是」。另有送利是的官員表示，此是人情世故，「不送利是顯得不懂事，甚至被嘲笑」。

楊男事後坦言，心存僥倖，知道與這些老闆走的太近不符合規定，「但只是收個利是，應該沒事，就收下了」。市紀委監委負責人回應稱，楊男的行為揭示有官員試圖用風俗人情掩蓋黨紀國法，應嚴肅處理。

資料顯示，該縣去年仍是貧困縣，截至2017年，農村人均可支配收入近萬元。內媒表示，這些官員將近半年薪金送禮，民眾貧困生活艱苦，該名官員竟可收受大批禮金，引來爭議。