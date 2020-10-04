內地長假首4日　海陸空客運人次比去年下跌

圖為前往大理的旅客在站台候車。（中新社圖片）

內地自上周四（1日）起，有一連8日的雙節長假，惟今年因新冠疫情，多地景區均限制人流進場。據官方電視台統計，截自周日（4日），陸路及水路旅客量分別較去年下降30%及48%；而飛行航班的旅客達648萬人次，同比下降9.5%。

統計指出，由上周四至周日，全國道路預計發送旅客1.91億人次，比去年同期下降超過3成；全國水路發送旅客462萬多人次，同比減少近4成8；而全國高速公路日平均流量4860萬輛，下降5.5%。

在航空方面，全國飛行航班達58,608班，同比減少8.8 %。平均航班正常率93.26 %，同比提高0.9個百分點。進出港旅客量較多的機場包括廣州、深圳、北京、成都、上海等，預計周三（7日）將起迎來返程高峰。

另據文化和旅遊部數據中心測算，上周六（3日）共接待國內遊客1.11億人次，比去年下跌21.8%；實現國內旅遊收入780.7億元人民幣（人民幣，下同，約900億港元），同比下跌33.2% 。而假期首3天共接待遊客3.16億人次，旅遊收入逾2000億元（約2282.7億港元）。