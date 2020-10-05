天花板現4米裂縫　業主維權慘遭禁錮毆打

四川資陽市安岳縣一名黃姓業主近日發現家中天花板出現裂縫，多次溝通無果後於上周五（2日）前往售樓部交涉，竟被開發商一方禁錮毆打，致身體共9處骨折。涉事開發商負責人周日（4日）回應，稱黃男的維權是無理取鬧，打人者已被逮捕刑拘。警方證實事件，案件正在進一步調查。

據事主透露，他去年7月購買安岳新華陽光譽品的單位，到9月發現天花板出現長4米多，寬3、4毫米的裂縫。惟他向政府部門反映後，只獲開發商敷衍了事，用水泥填補表面，天花板很快又裂開；同屋苑更有90多戶有同樣遭遇。

黃男上周五再偕另外兩名業主前往維權，卻被開發商的人拖到一間屋內，被虐打10多分鐘；經醫院電腦掃瞄，發現左胸4條肋骨骨折、3條磨損，腰間也斷了2條骨頭，此外還有輕微腦震盪、輸尿管損傷、肺挫傷等，事主隨即報警。

黃男供稱，當時出手的是開發商李道軍等人，而公司法定代表人是其妻蒙雪梅；自事發以來，對方未有賠償醫藥費，甚至從未到醫院過問。蒙女其後回應，稱目前身處外地，不清楚具體情況，惟天花板裂縫一事已曾妥善處理，且當時有報告出具，業主屬無理取鬧。