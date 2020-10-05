省司法廳前黨委副書記縱妻斂財　29次受賄囚10年

被指「縱妻斂財」的湖北省司法廳前黨委副書記、副廳長程穎，先後29次受賄，非法收受現金共計395萬元（人民幣，下同，約450萬港元）及2萬美元（約15.6萬港元），獲刑10年。中國裁判文書網上周五（2日）公布程穎受賄細節，當中多次提及其妻。

湖北省荊門市中級人民法院審理查明，2006年初至2015年初，程穎在擔任咸寧市委副書記、湖北省監獄管理局黨委書記、局長期間，利用職務上的便利，為他人在承接工程、職務晉升、工作調動等事項上謀取利益。法院認為已構成受賄罪，但他主動投案並如實供述主要犯罪事實，且對受賄犯罪當庭認罪悔罪，依法可以從輕或者減輕處罰。

法院最終裁定程穎犯受賄罪，判處有期徒刑10年，並罰款50萬元（約57萬港元），刑期自2017年12月1日起至2027年11月30日止。程穎已退繳的受賄所得予以沒收，上繳國庫。至於玩忽職守罪，則因證據不足，罪名不成立。

2017年9月5日，湖北省紀委曾通報，湖北省政協社會和法制委員會副主任程穎涉嫌嚴重違紀受查。2個月後，程穎因涉嫌嚴重違紀，被免去政協湖北省第十一屆委員會社會和法制委員會副主任職務，湖北省政協委員資格也被撤銷。

經查，程穎違反政治紀律，在省委巡視組巡視期間，向組織提供虛假說明，企圖掩蓋其違紀問題，在得知組織調查後，與相關人員串供堵口。違反廉潔紀律，利用職務便利為他人謀利並收受巨額財物；大肆收受可能影響公正執行公務的禮品禮金，多佔福利住房，縱容其妻在自己管轄範圍內從事營利活動，隱瞞不報個人及家庭多套房產。