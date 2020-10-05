拒陳同佳赴台「自由行」　行政院長蘇貞昌促港府「好好的談」

觸發港府修訂《逃犯條例》、一度引起港台政治風波的殺人案疑犯陳同佳，去年10月在港涉及的洗黑錢案刑滿出獄後，近日聲稱希望月內赴台自首。台灣的行政院長蘇貞昌周一（5日）表示，不會容許陳到台灣「自由行」，如他要自首，港台政府「就好好的談」。

蘇貞昌周一在宜蘭出席「南方澳跨港大橋重建工程」動土儀式時受訪，談及陳同佳有意來台投案一事。他表示，香港人殺香港人，人在香港，香港就好好辦，要資料台灣就提供，如果陳同佳要來台灣投案，香港有政府、台灣有政府，就好好的談，陳不可能到台灣自由行，台方也不會容許一個殺人犯自由來去，所以香港政府用不着推來推去，我們政府一切會依法辦理。

有港媒報道指，台灣律師已接獲陳同佳的指示，周一將與台灣官方見面。但台內政部長徐國勇當日列席立法院內政委員會會議時表示，有關消息只在媒體上看到，他沒有接到訊息，又強調一切要按照規定，尤其正值疫情期間。

警政署刑事警察局長黃明昭也表示，目前港台官方渠道沒有接觸。另台法務部發言人陳明堂周日接受台媒電話訪問時稱，有關陳同佳可能赴台自首，目前是「零進度」。