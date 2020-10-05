的士突開門落客撞傷女子　須賠300萬人民幣

北京市海淀區一名王姓女子日前駕駛電動單車時，突然遇到前方的士乘客開門下車，躲避不及摔倒受傷，經鑑定為一級傷殘。該區法院近日判決，的士公司和保險公司須共同賠償約300萬元人民幣（約340萬港元）。

王女訴稱，2017年4月因上述情形躲避不及摔倒受傷，後經警方查明，事故因張姓的士司機臨時停車，未緊靠道路右側造成。加上事發後，張某未保護現場，還破壞原始物證，偽造事故中兩車的位置，當局認定的士司機須負全部責任。

事發後，王女到航天中心醫院等醫院住院多日；審理時經法院委託鑑定為一級傷殘，屬完全依賴護理的病人，期限不超過20年。事主認為的士公司與車輛投保的保險公司應承擔侵權賠償責任，遂起訴兩公司，要求賠償為期20年的醫療費、殘疾賠償金、護理費、誤工費、營養費等各項費用，共計約700萬元人民幣（約800萬港元）。

的士公司代理人認同張姓的士司機從屬公司，事發時的確正履行職務，但事主主張20年護理費用，時間過長、數額巨大，與事實不符；保險公司同意在保險責任限度範圍內承擔相應賠償。

法院判決認為，事故認定的士司機負全部責任，故保險公司應先依保險限額賠償，後不足的部分由所屬的士公司承擔。根據王女年齡、健康狀況等因素，在本案中暫確定護理期限為5年，從受傷起開始計算，按照相關規定賠付。