台空軍今年飛逾4132架次　成本逾41億新台幣

因應解放軍頻密到台海執行任務，台灣的國防部周一（5日）首次證實，今年目前派遣戰機4132架次執行任務；單是計算戰機的飛行成本，已花費至少41億元（新台幣，下同，約11億港元）。

台立法院外交及國防委員會，周三（7日）將安排國防部進行業務報告，並於周一獲得書面報告。台媒引述報告內容稱，為肆應敵情變化，嚴密掌握台海周邊海、空域敵情動態及安全狀況，除空中兵力外，台軍今年已派遣海上偵巡兵力7531艘次，分別執行聯合情監偵、戰備任務、常態性聯合護漁及操演等任務，強化台軍戰備整備能力，維護及確保台海和平與區域穩定的目標。據統計，根據戰機每一架次飛行每小時約100萬元（約27萬港元），計算出台軍今年空中戰巡任務的成本。

報告又指出，台灣今年重要軍事投資項目除包括持續執行新型野戰防空武器系統、地面部隊自動化指揮（C4ISR）系統、新型兩棲船塢運輸艦、高效能艦艇、機動導彈車、遠程機動雷達車組、陸基防空導彈系統及無人機等項目，另添置機動反艦導彈系統、長程反艦巡航導彈、岸基海軍監偵系統、網絡戰防護系統、新式戰機暨高教機接裝基地設施整建工程，及新式坦克作戰工事、訓練場等興建案。

「台艦台造」規劃方面，兩棲船塢運輸艦於今年6月已完成安放龍骨工序；快速布雷艇於8月下水，計劃年底前完成首艦交付；高效能艦艇同樣預計年底前完成首艦下水；至於自製潛艦方面，現正建造的專用廠房預計今年11月完工，符合開工條件後即正式投入工作。