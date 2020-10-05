解放軍戰機演習遭鳥擊　機師彈射逃生

內地軍方媒體周一（5日）公開南部戰區空軍航空兵某旅一架戰機演習期間，因遭遇鳥擊需緊急迫降，機師在生死關頭仍保持冷靜，操控戰機避開撞向居住區，最後彈射逃生，並避免造成人命傷亡。

報道指事發於初秋，機師王建東駕駛戰機升空開展對抗空戰訓練，但起飛後僅一分鐘，兩道黑影突然迎面閃過，隨即「砰」一聲機身震動，引擎工作出現異常，王建東迅速向指揮員報告戰機「撞鳥」。

隨後戰機駕駛艙內警號響起，戰機推力急劇下降。擁有2100多個小時飛行經驗的王建東判斷，戰機隨時可能失去動力，根據規定，戰機在2000米以下高機失去動力，機師應視情實施迫降或跳傘。但因戰機遭鳥撞擊的高度只有270多米，不具備場內迫降條件，王當時只能盡量讓戰機保持滑翔，同時緊急搜索空地迫降。

其後引擎停轉的警號響起，5秒後機上應急電源開始供電，表示引擎已停止操作，飛機完全失去動力。當時王建東眼前現幾塊水田，他決定對準水田飛去，並在戰機距離地面僅約76米的高度，才拉下彈射手柄，成功跳傘。3秒後，戰機墜地，王建東則降落在一處果園，遭多名村民發現抬到樹蔭下等待救援。

事後經調查，事故原因是戰機在起飛上升過程中，引擎遭鳥撞擊導致空中停轉。專家綜合評估認為，王建東在37秒內3次避開民居區域，將事故傷害降到最低。