新冠肺炎：台女赴菲律賓工作染疫　回台後二度確診

台灣的中央流行疫情指揮中心周一（5日）公布新增1宗境外輸入新冠肺炎病例，為一名台灣籍30多歲女性，使台灣確診病例增至518宗。該女今年1月到菲律賓工作，6月曾在菲律賓確診治療後痊愈，上月18日返台後，在機場採檢無感染，惟檢疫期滿後，她再前往醫院自費檢查，再次檢出被感染、二度確診。

指揮中心發言人莊人祥表示，患者在菲律賓工作期間，曾於6月19日至27日期間出現發燒、嗅覺喪失、腹瀉等症狀，於當地就醫確診，經住院治療後症狀改善，並於7月下旬兩次採檢，結果無受感染。

她在上月18日從菲律賓返台，入境時並無不適症狀。惟她因擔心自身健康，上周六（3日）離開檢疫所後，前往醫院自費採檢，結果受感染，並於周一確診，目前正住院隔離。

莊人祥指出，衞生單位已初步掌握該個案檢疫期滿至住院隔離前的相關接觸者2人，1人為同住家人，無症狀，列為居家隔離對象；另1人為髮廊髮型師，因雙方全程有佩戴口罩，列為自主健康管理對象。

另外，為確保境外確診個案返台時的飛航防疫安全，並降低個案入境後，發生社區傳播的風險，指揮中心表示，境外確診個案要乘機回台後，必需是發病日後超過2個月，且症狀已緩解，或是距發病日已達10天，且取得2次無感染檢測證明，才能乘機返台。