華漁船越界非法捕撈急增　南韓海警加強整治

南韓海洋水產部和海警周一（5日）向國會提交報告顯示，去年在西部海域抓獲或驅逐合共6543艘非法越界捕撈的中國漁船，較2017年的3074艘增加近113%。另南韓中部地方海洋警察廳同日通報，隨着非法捕撈的中國漁船急劇增加，海警決定使用機槍、艦炮等班組武器，加強整治。

據報告，因非法捕撈被扣查的中國漁船，從2017年起逐年減少，由2017年的278艘降至2019年的195艘。惟被驅逐的中國漁船大幅增加，由2017年的2796艘急增至2019年的6348艘。在今年1月至8月期間，在南韓西部海域被扣和驅逐的中國漁船數量達4603艘，已超2017年全年水平，其中被扣的漁船僅為5艘。

南韓國會農林畜產食品海洋水產委員會所屬議員洪文杓批評，在非法捕撈劇增的情況下，政府執法力度反而減弱，嚴重威脅南韓漁民生計，呼籲政府應採取強而有力措施，保護國民生命和財產安全。

另南韓中部地方海洋警察廳周一通報，本月以來，在西部海域附近非法捕撈的中國漁船平均每日達360艘，較前一個月驟增80%。該些漁船主要趁夜黑進入南韓專屬經濟區，甚至成群結隊非法捕撈作業。海警認為，由於南韓專屬經濟區捕魚量增加，加上海警因應疫情以驅逐等非接觸方式展開整治，導致中國漁船非法捕撈劇增。

對此，南韓海警計劃與海洋水產部所屬西海漁業管理團、海軍合力展開交叉執法，必要時使用班組武器。另海警正研討組建用於執法的機動戰團，將依法嚴厲打擊非法捕撈行為。