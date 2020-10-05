4米商混2597噸毒米入國家糧庫　判囚1年至5年

中國裁判文書網近日披露一宗重金屬「鎘」超標稻米，流入廣東省國家糧庫案件。案情指，4名被告明知有約2597噸稻米鎘超標，仍多次購進並運送至廣東陽江市東城國家糧食儲備中轉庫。經法院審理後，4人犯銷售不符合安全標準的食品罪，分別被判有期徒刑1年至5年不等，並處以罰金。

判決書顯示，「90後」米商譚某品在2017年時，以江西鷹潭市糧油購銷有限公司的名義，從廣東華南糧食交易中心中標，供應1萬噸稻穀到涉事糧庫後，在明知湖南省稻穀存在鎘超標的情況下，仍多次購進湖南攸縣稻穀，並將其運送至該糧庫，並在被告譚某朝協助下成功入庫。

在2018年，譚某品再以另一公司名義中標，再供應1萬噸稻穀到涉事糧庫。履行合約期間，譚某品又多次向被告楊某飛、付某敏購買攸縣稻穀。惟同年11月6日，陽江市食藥監對楊、付運送稻穀的車輛進行抽檢，並委託廣東省質量監督食品檢驗站檢測，結果顯示，兩車運載的稻穀鎘均超標。

及後，警方聯同市食藥監對涉事糧庫現存所有稻穀進行檢測，發現共約2597噸稻穀鎘超標，涉及金額達716萬（人民幣，下同，約828萬港元）。

法院經審理查明，楊某飛、付某敏明知攸縣的稻穀鎘超標，仍將其作糧食用途銷售給譚某品；而譚某品、譚某朝無視國家法律，銷售鎘超標的不合格稻穀，4人均構成不符合安全標準的食品罪。其中譚某品被判囚5年，罰款70萬元（約81萬港元）；譚某朝判囚3年，並罰款3萬元（約3.5萬港元）；楊、付則均被判囚1年。