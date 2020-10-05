智障少女兩度因姦成孕　8旬翁承認性侵竟獲不起訴

廣東茂名信宜市有智力障礙的13歲少女小文（化名），早前因一年內兩度因姦成孕，引起輿論關注；案件今年3月27日一審宣判時，被告賴月龍、謝授應已分別獲刑。惟小文的親屬周日（4日）向傳媒透露，案中一名83歲劉姓老翁雖承認曾性侵小文，但因與胚胎DNA樣本對比不符，檢察院竟決定不起訴劉翁。事件引起哄動，批評警檢放生疑兇。

根據家屬提供的《不起訴決定書》顯示，劉翁承認從2018年以來，多次撫摸小文的私處，2018年11月某天，更曾脫光衣服壓在赤裸的小文身上，欲性侵小文但不果。犯案過程中，劉與小文已有生殖器官部位接觸。後經提取劉的血液與小文被強姦致孕的胚胎組織進行DNA對比鑑定，確認劉與胚胎不符合親生關係。

劉翁於去年3月20日遭警方刑拘，一周後變更為監視居住，上月25日更獲取保候審。及後，信宜市檢察院認為現有證據無法證實劉翁曾與小文發生過性關係，案件符合不起訴條件，遂決定對劉翁不起訴。

小文的家屬表示，劉翁住在隔壁村，離小文家僅數百米遠，對於上述不起訴決定，家屬尚在考慮是否申於。家屬又稱，小文去年11月已被送到茂名市福利院生活，然而至今家屬仍無法探望小文。在案發後，政府雖協調一間開發商為小文興建一座新房，惟因家屬與開發商存在糾紛，新房建設仍停滯，尚未完工。