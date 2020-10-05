台議員稱香港月餅賞味期內發霉　市政府︰將助民眾申訴

台灣台中市議員賴佳微周一（5日）召開記者會，指在中秋節前夕收到香港知名品牌的特色月餅後，卻發現賞味期限在10月3日內的月餅竟嚴重發霉，且食品標籤藏在包裝內，無標示製造日期、有效日期等，涉嫌違反台灣的食安法規定。對此，台中市政府回應，將提供境外申訴管道協助民眾申訴。

賴佳微聲稱，該品牌在台幹部事後看到其Facebook貼文後，已留言致歉，並表明有關產品是空運赴台，已盡力把關但仍發生疏漏，不會卸責，目前已停止販售，並會主動聯繫消費者，回收所有產品。賴又認為，由於月餅製造商在境外，台灣相關單位很難針對源頭稽查，儼然成為食安漏洞，呼籲如收到相同禮盒的民眾在食用後出現腹瀉、食物中毒等症狀，應該站出來向廠商求償。

對此，台中市食品藥物安全處表示，該品牌月餅主要透過網絡訂購，品牌及製造商均位於香港，消費者訂購後，廠商會透過物流業者送達，目前台中有5個理貨中心，食安處將派員前往稽查。食安處又指，將進一步蒐集相關資料，提供給台灣的衞福部食藥署，以通報香港衞生主管機關。

另台中市法制局主任消保官康馨壬指出，涉及金錢退費或賠償部分，將視消費者受損情況，提供境外申訴管道，協助民眾透過跨境消費糾紛處理機制進行申訴；如涉及健康權益受損，則會協調海基會進一步協助。