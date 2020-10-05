新冠肺炎：台檢疫旅館傳食物中毒　12印尼留學生送院

台灣台中市一間檢疫旅館，負責接收需接受新冠病毒隔離檢疫的入境者。惟在中秋連假期間，傳出有12名印尼籍留學生，上周四（1日）晚先後出現疑似食物中毒的症狀；經送院檢查後，患者並沒感染新冠病毒。台中市衞生局目前已稽查供餐業者環境，發現存有多項衞生漏洞，遂要求在限期改善。

食安處周一（5日）表示，涉事留學生上周四晚食用旅館供應的餐點後，開始出現發燒、腹痛、腹瀉等症狀；其中4人目前仍有發燒症狀，正留院觀察。當局其後派人核查為旅館供餐的3間餐飲業者，查獲有工作人員未戴工作帽及未辦理體檢、雪櫃放置個人物品等問題，已責令業者在限期改善，否則依食安法罰6萬至2億元新台幣（約1.64萬至5500萬港元）。

由於沒有當天食餘可供檢驗，食安處採集包括廚務等7人人體檢體、15件環境檢體，送驗結果最快在兩周後出爐，並將進一步延伸稽查及抽驗相關配合供應餐食的餐飲業者，加強食安把關。而有關校方表示，境外新生或在飲食上可能因水土不服，引發腸胃炎，該校事後已第一時間通報衞生局，並已通知家長，後續將全力協助學生需求。