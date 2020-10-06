226人涉買賣銀行卡帳戶　遭禁5年內使用ATM或掃碼支付

黑龍江哈爾濱市公安局周一（5日）通報，警方早前聯合人民銀行哈爾濱中心支行及三大通訊運營商哈爾濱分公司，依法對226名涉嫌買賣銀行卡帳戶，和1865名涉嫌買賣、租借、冒名開立手機卡的相關單位和個人，實施嚴厲懲戒，包括禁止5年內使用掃碼支付、ATM存取款等服務。

對於涉嫌買賣銀行卡帳戶者，將被納入金融信用基礎數據庫管理，把上述違法行為記錄到個人徵信報告內，一定時間內影響其貸款或信用卡申請；5年內暫停涉事人員的銀行帳戶非櫃面業務，支付帳戶所有業務，包括5年內不能使用銀行卡在ATM機存取機，不能使用網上銀行和手機銀行轉帳，不能刷卡購物，不能使用網上付款、雲閃付、微信、支付寶掃碼付款或收發紅包等功能。銀行或支付機構在5年內不得為涉事人員新開帳戶。

至於涉嫌買賣、租借、冒名開立手機卡的相關單位和個人，則被納入數據庫管理，並把上述違法行為記錄到個人徵信報告內；同時關停相關人員名下所有移動電話號碼，並2年內限制其身份證件或組織機構代碼等證件辦理補卡、新入網過戶業務。

除受到上述懲戒外，警方將調查上述人員是否涉及刑事犯罪，並將依法追究其法律責任。