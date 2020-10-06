新冠肺炎：流感疫苗一針難求　價格遭炒高逾3倍

新冠肺炎疫情全球肆虐，而今年的冬季流感高峰期即將到臨，有研究指人在同時感染流感和新冠肺炎，可能會出現更嚴重的病情。內地黃牛看准商機，將原價流感疫苗炒高逾3倍，市民只能在淘寶等網絡商城預約私家醫院，才可接種流感疫苗。

內媒近日報道，指目前北京、上海、天津、重慶、溫州等多地，均出現流感疫苗短缺的情況，在供求不足的情況下，流感疫苗價格暴漲。有黃牛表示，目前10月份打一針流感針要398（人民幣，下同，約460港元）、而11月一針價格為329元（約380港元）。據了解，廣州及湖南湘潭的公立醫院中，一針流感疫苗的價格分別為69元（約79港元）與150元（約173港元），但往往一針難求。

北京東城區和平里社區衞生服務中心工作人員表示，往年10月份才有人開始預約接種流感疫苗，但今年9月就有大批市民開始預約，「今年到貨量不及採購量，而且時間上也亂套了」；首都醫科大學附屬北京佑安醫院門診部的工作人員則表示，目前預約人數已排到11月底了，並建議可以去私家醫院查詢；目前，北京市多區的衞生服務站，均出現預約疫苗排長龍的情況。