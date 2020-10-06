台7旬婦接「大陸警方」詐騙電話　郵局職員揭破

台灣嘉義縣中埔鄉一名79歲牟姓婦人日前接到自稱大陸四川省公安局電話，指其涉及該省一宗金融詐騙案，要求監管她的帳戶，並繳交保證金，讓牟婦趕忙到郵局提領30萬元新台幣（約8萬港元）。職員發現事有蹺蹊，遂通報警方，隨後成功順利說服事主不要上當，免於被詐。

牟婦解釋，她日前在家中接獲未顯示號碼來電，對方自稱是大陸四川省公安局人員，得悉其籍貫四川，便聲稱她雖居台灣，但涉及四川省一件假投資真詐財金融詐騙案，需秘密配合協助公安局偵辦此詐騙案，又令其不准將此事告訴他人。

事主聽從指示，隨即前往郵局提領大額存款，2名職員懷疑事主遭詐騙上前了解。一開始牟婦供稱是為了旅遊才會提款，職員反問現在有旅遊管制，何以出國，牟婦便支吾其詞。郵局經理告知事主她遭詐騙，並通知其女兒前來，事主才打消取款念頭；事後感謝當班職員讓她保住存款。

警方表示，一般台灣民眾對司法程序不瞭解，一聽到涉及刑案都會恐慌，但事實上，現行警方不可能用監管帳戶或繳交保證金協助案件偵辦，呼籲台商及其眷屬多加留意此類詐騙手法。

04:老婦到郵局提款時被職員發現受騙。