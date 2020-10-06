防學校爆流感　省衞健委建議一日5新症可停課

踏入秋冬季，容易出現呼吸道疾病。遼寧近日除要求學校成立流感大流行防控工作組，並強化領導責任，亦建議班級一天新發現流感達5宗，即可停課。

遼寧衞健委網站近日公布該省《學校和託幼機構流感大流行防控應急預案》（下稱預案），內容明確指出，流感大流行期間，學校和託兒機構可根據實際情況，減少或停止的集體活動，以盡可能減少和避免與發病學生、員工接觸。

有關停課的標準，預案建議個別班級如達到以下標準，經評估疫情存在進一步擴散可能，便可報告當地疾病預防控制機構實施停課，一般為期4天。標準包括：班級當天新發現流感症狀病例達5宗及以上；班級出現具有流行病學關聯的流感症狀病例達30%及以上；一周內發生2宗及以上實驗室確診流感住院或死亡病例（不包括門診觀察病例）。預案指出，假如疫情持續，教育部門應對疫情風險進行評估，逐級實施停課措施。停課期限屆滿後，經評估來確定是否復課。

預案又要求中小學課室定時開窗通風換氣，每日課前課後至少一次用水拖地。學校要培養學生養成勤洗手和飲水的衞生習慣，保證食品和飲用水衞生安全，提供合理的營養膳食，鼓勵學生有充足的睡眠，每天應安排一小時體育鍛煉時間，讓學生到室外活動，並呼吸新鮮空氣。