市民遊景區遭紅火蟻咬至昏迷　營運方卸責

在景區停車場被紅火蟻咬至昏迷的龍先生。

廣西日前有市民趁長假與家人前往當地景區遊玩，誰知在停車場遭紅火蟻咬致昏迷，幸經搶救無礙。該名市民事後要求景區交代，但負責人竟稱事件發生在停車場，不在景區範圍內，與他們無關。

南寧市龍先生表示，上周五（2日）與家人前往該市龍門水都景區遊玩，他把車停在景區停車場後不到一分鐘，腿部開始感到痛楚。他挽起褲腳一看，便發現腿部爬滿螞蟻。他於是立即用水把蟻沖走，然後前往景區的醫務室。

當工作人員協助龍先生處理傷口後，他還是感到不適，於是要求報警。他的未婚妻余女士表示，其未婚夫未幾失去意識，當送到南寧市第六人民醫院時，被診斷為紅火蟻咬傷中毒。經過4小時的搶救後，龍先生才清醒過來。

龍先生認為自己被紅火蟻所咬，景區管理方應負上責任。但景區負責營運的劉總監表示，龍先生雖然將車停在收費停車場，但停車場有免責聲明，所以被紅火蟻咬傷，景區沒有責任。

有當地律師認為，根據中國法規，從事住宿餐飲娛樂活動或者社會活動的個人或組織，均要盡一個合理範圍內的安全保證義務，否認他人遭受損傷可以要求賠償。以龍先生為例，他把車開進景區停車場，並交付停車場費，就表示他跟景區的停車場產生和完成協議，管理方應在一定程度上保證他的人身和財產安全。並應採取必要的措施，例如噴藥驅蟲、驅蛇，或設置告示牌，提醒停車人注意。