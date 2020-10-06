美日印澳外長會談　蓬佩奧就新冠疫情批華

美國國務卿蓬佩奧周二（6日）凌晨飛抵日本東京，展開訪問行程。他先後與日本外相茂木敏充及新任首相菅義偉會晤，就加強日美同盟達成一致。他亦與日本、印度及澳洲的外長舉行「四方安全對話」（Quad），在中美關係緊張之際尋求與區內盟友團結支持，並就新冠疫情蔓延全球狠批中國。

蓬佩奧於當地時間上午11時在飯倉公館，與茂木敏充舉行雙邊會談。兩人就實現自由且開放的印度太平洋構想討論，並針對東亞局勢交換意見，冀美日兩國攜手引領國際社會。菅義偉其後與蓬佩奧舉行會談，雙方就加強日美同盟達成一致，這是菅義偉上任後首次的外交會面。二人亦與印度外長蘇傑生及澳洲外長佩恩會晤，4國就合作維護地區的和平與穩定達成一致。

蓬佩奧早前在Twitter發文，表示很高興再次來到東京，期待與菅義偉﹑茂木敏充﹑蘇傑生及佩恩見面，就自由開放的印度太平洋同共視野舉行會談。他亦表示期望此行取得重大成果，並作出重要宣布。印度外交部則表示，會上將強調支持印太地區自由開放。中方曾批評，四方安全對話意在遏制中國發展。

今次是蓬佩奧自去年7月以來，再次訪問東亞地區。他原定訪問日本、南韓及蒙古三國，但在總統特朗普確診新冠肺炎後縮短行程，取消訪問南韓及蒙古。國務院表示，蓬佩奧將於同月稍後再訪問亞洲，會重新安排上述行程。

前香格里拉對話論壇的資深研究員尼爾（Alexander Neill）表示，四方安全對話近年來已擺脫空洞化的發展，隨着相關國家有感中國武力威脅和南海緊張局勢升溫，而產生共同願景。他預期蓬佩奧此行，將透過此一結盟凸顯中國日漸自我孤立、除了北韓欠缺其他盟友的窘境。

另韓聯社引述消息人士指，中國外交部長王毅或延後原訂下星期訪問南韓的行程，更一併取消訪問日本之行，惟中國外交部尚未就報道回應。有分析指，王毅推遲訪問，很可能是受到蓬佩奧臨時取消訪韓有關。

另外，美國海軍陸戰隊第三遠征軍及海軍第七艦隊，周二至下周四（15日）在日本各島嶼包括沖繩和硫黃島等，進行聯合軍事演習，以提升攻擊和補給據點的能力。海軍陸戰隊近年針對導彈能力日益增強的中國，提出部隊分散運用的方針，今次演習基於該方針展開，或有意牽制中國。