嚴懲與陸私訂一中承諾　台修法禁違規院校招生

台灣早前有大學傳出為吸引陸生赴台，與陸方大學簽署「一中承諾書」，承諾課程不得涉及「一中一台」等敏感議題。台灣的行政院長蘇貞昌周二（6日）到立法院接受質詢前強調，學術交流不該有政治條款，已要求教育部調查並處理。立法院當日首讀通過修訂草案，對違規與大陸交流的台灣院校，可作出禁止招生的處分。

民進黨立委王定宇周二針對「兩岸人民關係條例」提出修訂，獲首讀通過。條文原先內容為，台灣各級學校與大陸學校締結聯盟，或為書面約定合作行為，應先向教育部申報；且合作內容不得違反法令規定或涉有政治性內容。至於王提出的修訂內容，除新增「單方承諾、聲明」也應先向教育部申報，合作內容也不得「涉有配合大陸地區統戰之政治性目的」。

修訂草案又強化罰則，從原本最多罰款10萬至50萬元新台幣（約2.7萬至13.7萬港元），並按次連續處罰，改為「主管機關得（對違規學校）停止相關補助或禁止其招生」，形同殺校。

王定宇在解釋草案時表示，校園「假學術，真統戰」的赴陸交流團，是溫水煮蛙統戰行為的一環。台灣大專院校為與大陸維持友好關係，或遭陸方以縮減招生人數要脅，對大陸政治要求照單全收，進行自我審查，已損及台灣的民主自由制度。