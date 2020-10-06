異見人士曾隱瞞共產黨員身份　申請入籍美國被拒

流亡美國的中國異見人士楊建利，早前獲美國政治庇護，並獲發當地綠卡（永久居民身份），惟近日他自揭申請入籍美國遭拒，原因是他首次申請美國簽證時隱瞞自己是共產黨黨員的身份。就此，他已向美國聯邦政府部門提出上訴。

楊建利於1986年赴美留學，在填寫申請簽證表格時，因按照當時中國國家機構的外事部門給予公職人員的指示，隱瞞其共產黨員身份。及至八九民運，他返回北京參加，其後再回到美國，1991年獲政治庇護，翌年再獲綠卡，過去近30年一直未申請入籍。惟近年他較常出席國際人權活動，卻因沒有任何國家護照造成不便，所以決定申請入籍美國。

當接受美國移民局背景調查時，楊重提首次申請美國簽證時隱瞞共產黨員身份一事，結果申請被拒。

美國公民和移民局（USCIS）上周五（2日）發布最新政策通知，禁止曾經加入共產黨的人申請美國綠卡和移民。據指有關規定早在上一個世紀已出現，但在美中關係緩和的背景下，美國才放寬對共產黨員入境的限制。有北京學者接受境外媒體訪問時表示，這政策的象徵及震懾作用較大，目的是向中國年輕人發出警示，假如他們未來想到美國在技術和學術上有所發展，就不要入黨。