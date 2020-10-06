收現金香煙助強姦犯脫罪　反貪局長受賄判刑5年

湖南省資興市法院早前以犯徇私枉法、貪污、受賄、串通投標等罪，判處嘉禾縣反貪局前局長羅建國有期徒刑5年。羅不服上訴，惟遭湖南省郴州市中級法院駁回。據裁決書顯示，羅利用手中的辦案權斂財，又曾指導強姦案，助疑犯脫罪。

現年47歲的羅建國早在1995年進入嘉禾縣檢察院工作，2002年被任命為檢察員，2011年升任該院偵查監督科科長，2012年進入縣檢察院檢委會，一年後被任命為檢委會專職委員，2014年更當上該院反貪局局長。去年7月，羅因嚴重違紀違法被雙開，其所涉犯罪問題移送檢察機關起訴。今年7月23日，羅於湖南省資興市法院一審被判刑，並處罰款21萬元（人民幣，下同，約24萬港元）。

羅被控的第一宗犯罪事實，源於2012年4月22日嘉禾縣發生一宗強姦案，女事主尹某當晚向縣公安局報案。第二天一名李姓男子被刑拘。及後，李男的父親託人給羅建國送上1萬元（約1.16萬港元）現金和4條香煙，請求對方不批捕兒子。羅於是「指導」李父令女事主和證人改口供，最終令嘉禾縣檢察院以事實不清、證據不足為由，對李男作出不予批准逮捕，並最終不作起訴。

除了替強姦犯脫罪外，2016年4月嘉禾縣檢察院反貪局查出黃某夥同葉某等人，在該縣醫院設備採購項目中，涉嫌串通招投標的犯罪線索。當時身為反貪局長的羅建國，卻私下告知黃某涉嫌犯罪，但他已幫忙隱瞞，要求黃某「感恩」。到2017年2月，嘉禾縣醫院計劃採購醫療設備。羅多次出面與某公司代理商一起宴請黃某等人，並要挾黃某必須確保該公司的產品中標。最終，該公司以248萬元（約287萬港元）的價格中標，羅亦從中抽佣。