安理會討論敘利亞問題　耿爽斥德代表雙重標準和虛偽

聯合國安理會周二（5日）就敘利亞問題召開會議，英、德等國代表團在會上反對禁止化學武器組織（OPCW）前總幹事何塞·布斯塔尼（José Bustani）與會，引起激烈討論，最終布斯塔尼亦未能參與。中國常駐聯合國代表團副代表耿爽其後發言，狠批德國代表把安理會當作發洩情緒、表達不滿的平台，在化武問題上表現出雙重標準和虛偽面目。

據報道，在當日會議中，輪值主席的俄羅斯代表提出邀請布斯塔尼作報告的建議，但英、德等國以布斯塔尼已離開OPCW多年為由，反對讓布斯塔尼參加。最終，德國、英國、美國、法國、比利時、愛沙尼亞6國投反對票，中國、俄羅斯和南非則支持，另有6個國家棄權，令布斯塔尼不獲邀請。

俄羅斯代表其後批評西方國家不想聽到真相，只想聽到附和他們指控的意見，直斥事件是恥辱；德國代表則要求俄羅斯代表澄清究竟是誰為安理會帶來恥辱，批評中俄阻止在會上描述敘利亞境內的人道災難和阿薩德政權的責任。

耿爽及後批評，德國代表團及其他一些國家代表團對邀請外界專業人士來通報一直十分積極，當天卻阻攔布斯塔尼前來通報，其雙重標準和虛偽面目令人嘆為觀止。他又批評，德國代表的發言根本沒提及敘利亞化武問題，完全是攻擊其他安理會成員，把安理會當作發洩情緒、表達不滿的平台，反問所有安理會成員開會的目的不是為討論問題本身，而是攻擊其他成員，安理會還如何發揮作用。

他呼籲，各國代表團在今後安理會審議中，能體現出尊重與合作的態度，體現出對不同意見的開放包容，對問題本身的客觀公正，以及自身立場的前後一致。