長假旅遊最易遺失物品　學校功課榜上有名

內地旅遊網站的客戶服務部在長假期間，接獲近6萬個客人遺失物品的求助電話。數據顯示，親子遊和家庭遊的客人最易在旅遊上遺失物品，酒店則是客人遺失物品的最常發生的地點。至於最多人遺失的物品當中，小孩的學校功課作業竟然榜上有名。

據統計，遊客最常遺留在酒店的物品按序為證件、充電器、鎖匙、眼鏡、婚戒、化妝品、衣服、小孩功課作業、滑鼠和藥物。一些失物例如是孩子的功課，雖然實際價值不高，但父母卻急於尋回。而在替孩子找回功課的求助電話當中，以80後女性佔大多數。

除了實物外，數據也發現不少遊客遺忘訂房日期及遺失方向感（找不到酒店）。該旅遊網舉例，踏入長假首天，一對自西安的程先生夫婦，帶着2名小孩和2名長者自駕出行，半夜抵達酒店才發現弄錯訂房日期。幸最終得到客服人員協助，程先生當晚才找到下榻的酒店。

數據又顯示，遊客遺失物品按地域劃分最多出現在西安、重慶、廣州、青島、北京、武漢、鄭州、上海、哈爾濱、天津。其中，在北京的遊客最常遺失滑鼠和充電器等電子配件，上海酒店的住客最多人遺失化妝品。