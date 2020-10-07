德代表39國促華維護香港及新疆人權　中巴等百國籲勿干涉中國內政

德國周二（6日）代表美國、英國、法國、澳洲等39個國家在聯合國大會人權委員會會議上發表聯合聲明，嚴重關切中國的人權紀錄，並關注《港區國安法》對香港各方面自由的影響。

聯合國大會專責社會、人道和文化問題的第三委員會在周二進行一般性辯論時，德國常駐聯合國代表霍伊斯根（Christoph Heusgen）代表盟友發表聯合聲明，深切關注《港區國安法》中會將某些個案送往中國審理的條款，呼籲北京保障《公民與政治權利國際公約》及《中英聯合聲明》所保障的權利，並維護香港的自治、權利、自由，及尊重香港司法獨立。

聲明也對中國設在新疆的「再教育營」以及壓制維吾爾人表示關注，指「對維吾爾族及其他少數族裔的廣泛監控不合比例地持續，強迫勞動、強迫節育的報道愈來愈多」，敦促北京容許獨立觀察員進入新疆，進行「直接、有意義和不受約束的」訪問。

中國常駐聯合國代表張軍在同一場合，指中方堅決反對和完全拒絕，美國、德國、英國等國濫用聯合國平台，執意挑起政治對抗，將人權問題政治化，傳播虛假信息和政治病毒，惡意抹黑中國，干涉中國內政。此外，巴基斯坦也代表55國，堅決反對借香港事務干涉中國內政；古巴則代表45個國家，堅定支持中國在新疆採取的反恐和去極端化舉措。