富家子性侵姊妹遭通緝　再姦鄰居母女判囚終身

台灣新北市一名曾犯性罪行入獄的李姓男子，多年前獲假釋後假借招募模特兒拍廣告為名，落藥強姦一對姊妹，事後被通緝。誰知李男逃亡期間，竟闖入鄰居家中，當着男戶主面前強姦其妻女。今年3月李男終於落網，案件經宜蘭地方法院審理，重判李男無期徒刑、禠奪公權終身。

據了解，40歲的李男家境頗富裕。2004年他拿父母的錢開設公司，假稱招聘員工，卻將安眠藥混入飲料先後迷暈4名女子並猥褻或性侵得逞。他事後被捕判入獄11年，因在獄中表現良好，2013年獲假釋。但出獄後李男故技重施，去年7月以網拍公司拍攝廣告為名，在宜蘭迷姦一對試鏡的姊妹。

姊妹事後報警，宜蘭地檢署今年2對李男發布通緝，並派警員到其位於新北市的住所打算將其逮捕，卻遭其逃脫。期間李男藉故進入鄰居家中，之後持槍將屋內一家四口五花大綁，並在男戶主面前性侵其妻女，之後再劫去9000元新台幣（約2500港元）才離開。

其後李男為報復向他提告性侵的姊妹，假冒他人再以拍廣告約姊姊到一家汽車旅館將對方凌虐和多次性侵，直至姊姊承諾放棄提告才獲准離開。其後警方根據線報得知李男經常光顧新北一家按摩店，終於在今年3月出動大批警力到場成功將其逮捕。

法院指出，案中多名被害人在案件審理期間，當提及李男犯罪過程仍心有餘悸。李男為了復仇拘禁、挾持、性侵被害人，若不令其與社會長期隔離，實不足保障公眾生命安全，於是作出上述裁決。案件可上訴。