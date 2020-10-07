美媒：WeChat現倡華人參政內容　恐中國干預美大選

美國政府正致力把中國通訊應用程式微信（WeChat）下架，但在法院遇到阻力，民間亦反對聲不絕。美媒《紐約時報》日前報道指出，WeChat平台上近年湧現鼓勵華人參與美國政治運動的內容，驅使他們就不同議題上街，官員擔心中國藉此干預美國大選。有華裔用家明白WeChat傳播假資訊的危險，但認同這是與親友聯絡的重要途徑。

從中國移民美國38年的婦人徐倩怡（Sin Yee Tsui，音譯），習慣每日透過WeChat與親友聯絡，令她在美國的生活更加快樂，但曾幾乎受到平台上流傳的不實資訊蒙騙，要37歲兒子賈斯汀（Justin）不斷向她解釋。賈斯汀坦言，雖然老一輩可能會誤信這些垃圾資訊，但他們仍要依賴WeChat與可能不再碰面的親友聯絡。

美國有逾500萬名華人，而當地的WeChat經常用戶更多達1900萬人，成為與中國通訊的重要橋樑，暗地改變當地華人的生活習慣。報道指，WeChat方便美國華人與親友通訊，在新冠疫情期間協助提早防疫，但亦不乏假資訊，甚至出現把華人描述成欺凌和歧視受害者的內容，並會封鎖敏感資訊，成為中共在美國政治宣傳的工具。

中國在美留學生大多反對封殺WeChat，有17歲學生承認該平台充斥偏頗的內容，但卻認為比西方傳媒的資訊更全面，質疑西方傳媒描述中國為巨大威脅並不公平。另有學生認為，在WeChat上閱讀中國新聞非常重要，如果美國加以阻撓，便是殘酷及傲慢。