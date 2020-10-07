陳其邁任市長後首次施政報告　多個團體抗議

台灣的高雄市長陳其邁周三（7日）到市議會作施政報告時，場外有多個團體抗議，大批警員到場維持秩序。有團體抗議政府開放進口含瘦肉精的美豬，另有台灣中鋼集團的員工拉橫額抗議集團打壓勞動人權，要求台灣的經濟部撤換中鋼董事長翁朝棟。

陳其邁在施政報告中表示，在產業轉型方面，橋頭科學園區以明年底廠商選地設廠為目標，減少行政流程可能的拖延，預計縮短3年時間。市政府另在亞洲新灣區設立5G AioT創新園區，成立「高雄5G智慧城」合作平台，由傳統產業轉型與提供智慧創新應用服務，發展成為新的文化科技廊道。

陳當選高雄市長後，首次到市議會備詢，場外民眾高呼口號，表達訴求和不滿。有民眾抗議陳在擔任立委時，曾表示「讓瘦肉精豬肉進口那天，絕對是總統下台的時候」；惟陳近日改口稱「我們有很強的競爭力，要增加豬農競爭力」，引來民眾不滿，更高呼「陳其邁下台」。

另外高雄市獨立總工會與中鋼集團工會幹部和員工到會場外抗議，控訴有員工無勞保。亦有民眾投訴政府重北輕南，南部至今仍未設置「勞動部不當勞動行為裁決委員會」等，令勞工投訴無門。工會要求陳出席行政院會時，代為轉達基層勞工訴求，並建議在高雄設置行政院各區聯合服務中心等，方便受理地方勞權等事項。

針對政府開放瘦肉精美豬入口問題，國民黨立委蔣萬安周三在立法院質詢時表示，近日疑有小學宣傳瘦肉精豬肉的好處，已要求台北市教育局調查。蔣萬安指，某小學用「營養小知識」宣傳瘦肉精豬肉，資料來源據稱是台灣的衞生福利部食品藥物管理署，似是美化瘦肉精。台灣的衞福部次長石崇良表示，除圖表引用其部門發布的資訊外，其餘文字與其無關。