江啟臣尊重洪秀柱赴陸論壇　綠營嘲必遭佔便宜

台灣的國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱，將於周五（9日）出發前往浙江杭州，出席下周二（13日）揭幕的海峽兩岸青年發展論壇。該黨現任主席江啟臣表示，洪秀柱卸任黨主席後一直致力於兩岸交流，這次是她個人行程，黨表示尊重。有民進黨主委則認為，不論洪秀柱以甚麼身份參加論壇，都一定會被佔便宜。

據了解，洪秀柱已連續3年赴杭州參加海峽兩岸青年發展論壇。洪秀柱辦公室表示，這次她是以基金會董事長身份獲邀出席，與政黨無關。此次會面層級至少會達到省級官員，至於是否與國台辦主任劉結一見面，目前並無訊息。

不過民進黨立委陳亭妃認為，現在大陸已無法找到一個國民黨的代表性人物參加論壇，所以只好找沒有黨職或公職的洪秀柱。對洪秀柱出席論壇將被佔便宜，陳指因洪本身是統派的代表，也樂於被佔便宜。

台灣的立法院前院長王金平，原計劃率國民黨代表團出席上月於福建廈門市舉行的海峽論壇，惟大陸官媒節目主播指王此行是「求和」，惹來國民黨不滿，並宣布不以政黨形式參加論壇。