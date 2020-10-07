美日防相討論印太局勢　華使館斥蓬佩奧編造涉華謊言

美國國務卿蓬佩奧周二（6日）訪日期間，與日本、印度及澳洲的外長舉行「四方安全對話」，並多番批評中國。中國駐日大使館回應反斥，蓬佩奧屢次編造涉華謊言。另外，美國防長埃斯珀周三（7日）與日本防相岸信夫通電話，討論印太地區局勢等問題。

蓬佩奧接受日媒訪問時，稱世界長期面臨中國威脅，並就東海、南海、網絡安全、中印邊境局勢等問題批評中國。中國駐日大使館周三回應稱，中方一貫主張多邊合作秉持開放、包容、透明的精神，而非搞封閉及排他的小圈子，不應針對第三方或損害第三方利益。大使館又批評，蓬佩奧屢次編造涉華謊言，惡意製造政治對抗；敦促美方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止無端指摘及攻擊中國，以建設性的態度對待與中國的關係。

岸信夫與埃斯珀周三舉行約55分鐘的電話會談，是岸信夫就任防相後首次與其他國家防長磋商。二人談及部署陸基宙斯盾系統計劃的替代方案，同意兩國在技術等方面緊密合作並探討可行性，將於年底前公布對策。二人亦討論東海、南海和北韓等印度太平洋地區的最新局勢、駐日美軍整編計劃，還提到美日印澳外長的四方安全對話，有意舉行4國的防長會談。