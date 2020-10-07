國營油企領導涉貪遭訴　5年間收黃金逾7公斤

沈浩因受賄被起訴。

陝西延長石油（集團）有限公司前黨委書記、董事、省人大財經委員會前副主任委員沈浩，今年3月因涉嫌嚴重違紀違法被開除黨籍。中國檢察網近日公布沈浩受賄案起訴書，內容披露他身為正廳級國企領導的5年間，非法收取黃金逾7公斤。

起訴書顯示，沈浩於2019年2月被陝西省監察委員會立案調查，一年後他被刑事拘留並依法逮捕。經查明，沈浩於2003至2017年間利用職務上的便利，在項目合作、工程承攬、職務晉升等方面謀取利益，並非法收受財物，折合超過2000萬元（人民幣，下同，約2300萬港元）。2020年4月，陝西寶雞市人民檢察院以受賄罪對沈提起公訴，並建議判其11年有期徒刑，並罰款。

起訴書指沈浩受賄的財物當中，單是黃金價值已超過200萬元（約230萬港元）。從2011年至2015年間，多家能源及石油企業董事長及經理，因謀求取得油氣資源開發合作、關照或職位晉升等機會，分別給沈送上黃金。

公開資料顯示，現年68歲的沈浩，在延長石油擔任主要領導長達10年，直到2017年6月退休前，仍擔任集團黨委書記、董事，以及省人大財經委員會副主任委員。有報道指，2019年1月陝西省委前書記趙正永捲入涉貪案受查，延長石油兩任董事長沈浩和賀久長亦先後被帶走協助調查，兩人均被認為與趙正永案有關。